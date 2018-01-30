Новый современный спорткар Zenvo дебютирует в Женеве

Разработчики не анонсировали пока подробности особенностей суперкара. Специалисты просмотрели показанные фото, обратив внимание на ряд деталей. Авто сделают из качественного, надёжного углеводородного волокна. При этом некоторые сомневаются в появлении нового авто, посчитав, что на фото изображена версия TS1 GT, которую в 2017 году представили в Женеве.Под капотом суперкара специалисты Zenvo установят мотор V8, который генерирует 1 163 лошадиные силы. Автокомпания смогла занять свое место на авторынке, но не обошла известные бренды Ferrari, Lamborghini, McLaren. Главным плюсом производителей специалисты назвали краткие сроки поставок в период от трёх до шести месяцев.