АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Новый современный спорткар Zenvo дебютирует в Женеве
Руководители компании Zenvo рассказали про планы представить новый суперкар в рамках женевской выставки, которая запланирована на март этого года. Производители тридцатого января в Сети опубликовали тизеры авто, которые готовятся к премьере.

Новый современный спорткар Zenvo дебютирует в Женеве

Разработчики не анонсировали пока подробности особенностей суперкара. Специалисты просмотрели показанные фото, обратив внимание на ряд деталей. Авто сделают из качественного, надёжного углеводородного волокна. При этом некоторые сомневаются в появлении нового авто, посчитав, что на фото изображена версия TS1 GT, которую в 2017 году представили в Женеве.

Под капотом суперкара специалисты Zenvo установят мотор V8, который генерирует 1 163 лошадиные силы. Автокомпания смогла занять свое место на авторынке, но не обошла известные бренды Ferrari, Lamborghini, McLaren. Главным плюсом производителей специалисты назвали краткие сроки поставок в период от трёх до шести месяцев.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 19:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости