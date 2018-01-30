Новый современный спорткар Zenvo дебютирует в Женеве
Руководители компании Zenvo рассказали про планы представить новый суперкар в рамках женевской выставки, которая запланирована на март этого года. Производители тридцатого января в Сети опубликовали тизеры авто, которые готовятся к премьере.
Разработчики не анонсировали пока подробности особенностей суперкара. Специалисты просмотрели показанные фото, обратив внимание на ряд деталей. Авто сделают из качественного, надёжного углеводородного волокна. При этом некоторые сомневаются в появлении нового авто, посчитав, что на фото изображена версия TS1 GT, которую в 2017 году представили в Женеве.
Под капотом суперкара специалисты Zenvo установят мотор V8, который генерирует 1 163 лошадиные силы. Автокомпания смогла занять свое место на авторынке, но не обошла известные бренды Ferrari, Lamborghini, McLaren. Главным плюсом производителей специалисты назвали краткие сроки поставок в период от трёх до шести месяцев.
Разработчики не анонсировали пока подробности особенностей суперкара. Специалисты просмотрели показанные фото, обратив внимание на ряд деталей. Авто сделают из качественного, надёжного углеводородного волокна. При этом некоторые сомневаются в появлении нового авто, посчитав, что на фото изображена версия TS1 GT, которую в 2017 году представили в Женеве.
Под капотом суперкара специалисты Zenvo установят мотор V8, который генерирует 1 163 лошадиные силы. Автокомпания смогла занять свое место на авторынке, но не обошла известные бренды Ferrari, Lamborghini, McLaren. Главным плюсом производителей специалисты назвали краткие сроки поставок в период от трёх до шести месяцев.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:50