Ученые: “Голубое кровавое суперлуние” может спровоцировать землетрясение, цунами и людское безумие

Кроме полного затмения спутник максимально приблизится к Земле, создавая иллюзию большого размера. В 2011 г японцы пережили трагедию на АЭС, а раньше явление вызвало мощные толчки в Пакистане и цунами, уничтожившее 250000 индонезийцев. Потому многие эксперты связывают катастрофы с влиянием Луны, но также она негативно отражается на психике отдельной категории лиц, страдающей сомнамбулизмом.Специалисты пытались раскрыть тайну недуга, но пока не добились желаемых результатов. Также пока никто не знает точную природу спутника, а потому есть версии об астероиде или облаке космической пыли, сформировавшей объект.