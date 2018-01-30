АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Ученые: “Голубое кровавое суперлуние” может спровоцировать землетрясение, цунами и людское безумие
В последний январский день население планеты будет переживать “голубое кровавое суперлуние”, являющееся редким космическим процессом. Ученые отметили, что эти события могут спровоцировать землетрясение, цунами и людское безумие.

Кроме полного затмения спутник максимально приблизится к Земле, создавая иллюзию большого размера. В 2011 г японцы пережили трагедию на АЭС, а раньше явление вызвало мощные толчки в Пакистане и цунами, уничтожившее 250000 индонезийцев. Потому многие эксперты связывают катастрофы с влиянием Луны, но также она негативно отражается на психике отдельной категории лиц, страдающей сомнамбулизмом.

Ученые: “Голубое кровавое суперлуние” может спровоцировать землетрясение, цунами и людское безумие


Специалисты пытались раскрыть тайну недуга, но пока не добились желаемых результатов. Также пока никто не знает точную природу спутника, а потому есть версии об астероиде или облаке космической пыли, сформировавшей объект.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости