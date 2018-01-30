АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Представлены тизеры нового кроссовера Hyundai Santa Fe
Представители компании Hyundai рассекретили экстерьер внедорожника Santa Fe четвёртой генерации, опубликовав в сети тизеры новинки. Официальная презентация нового автомобиля состоится в феврале 2018 года.

Представлены тизеры нового кроссовера Hyundai Santa Fe


Судя по тизерам, новый Hyundai Santa Fe получит внешний дизайн в стиле компактного кроссовера Hyundai Kona. В частности, автомобиль наделили шестиугольной решёткой радиатора, двухуровневой головной светодиодной оптикой и массивными воздухозаборниками на переднем бампере.

Также стало известно, что Hyundai Santa Fe 2019 года будет оснащён инновационным комплексом систем безопасности. А вот о моторной линейке нового кроссовера пока ничего не сообщается.

На российском рынке в настоящее время доступна предыдущая версия Hyundai Santa Fe с бензиновым и дизельным агрегатом. Стоимость базовой модификации составляет 1 946 000 рублей.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости