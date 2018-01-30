Представлены тизеры нового кроссовера Hyundai Santa Fe

Судя по тизерам, новый Hyundai Santa Fe получит внешний дизайн в стиле компактного кроссовера Hyundai Kona. В частности, автомобиль наделили шестиугольной решёткой радиатора, двухуровневой головной светодиодной оптикой и массивными воздухозаборниками на переднем бампере.Также стало известно, что Hyundai Santa Fe 2019 года будет оснащён инновационным комплексом систем безопасности. А вот о моторной линейке нового кроссовера пока ничего не сообщается.На российском рынке в настоящее время доступна предыдущая версия Hyundai Santa Fe с бензиновым и дизельным агрегатом. Стоимость базовой модификации составляет 1 946 000 рублей.