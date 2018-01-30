В Воронеже креативная особа оседлала отбойник и преодолела снежные сугробы на мосту
Пользователи сетей были восхищены роликом, опубликованным жительницей Воронежа. Креативная особа оседлала отбойник и преодолела снежные сугробы на мосту.
Столь нестандартное решение проблемы покорило многих зрителей, наблюдающих, как героиня сюжета пытается быстрее перейти преграды. Она решает одну ногу перекинуть через отражатель света, корректирующий безопасность движения, а дальше продолжает путь с предметом, зажатым между ляшками.
Люди уже сравнили ее с кенгуру из-за необычного движения, хотя героиня ролика все равно набрала в сапог кучу снега. Также на пятой точке остались следы от предмета, но ей удалось справиться с поставленной задачей.
Столь нестандартное решение проблемы покорило многих зрителей, наблюдающих, как героиня сюжета пытается быстрее перейти преграды. Она решает одну ногу перекинуть через отражатель света, корректирующий безопасность движения, а дальше продолжает путь с предметом, зажатым между ляшками.
Люди уже сравнили ее с кенгуру из-за необычного движения, хотя героиня ролика все равно набрала в сапог кучу снега. Также на пятой точке остались следы от предмета, но ей удалось справиться с поставленной задачей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:30