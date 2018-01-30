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Авто проекта «Кортеж» состоят на половину из российских деталей
Авто выпущенные по проекту «Кортеж», наполовину будут состоять из отечественных деталей. Поставщиками в данном случае выступят 147 компаний. Из них половина зарегистрированы в РФ.

Авто проекта «Кортеж» состоят на половину из российских деталей

Главной задачей проекта являлась локализация производства авто. За стекла отвечает компания из города Бор - AGC Glass Russia. Красноярские специалисты «КиК» разработали колесные диски по новой технологии Flow Forming. «Металлопродукция» «Тольятти» для авто изготовит щитки переднего/заднего крыла. В Сызрани выпустят конструкции из лёгких, а также стальных сплавов.

В НТЦ «Кама» произведут высокотехнологичные шины. Рязанская группа компаний «Русская кожа» обеспечит салон натуральной кожей. Сотрудники «Автокомпонента» из Нижнего Новгорода отвечают за разработку бамперов, зеркал заднего вида, топливного бака, корпусов воздушного фильтра. При этом специалисты «Красноярского металлургического завода» займутся производством шасси.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:35
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