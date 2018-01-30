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Во Владикавказе женщина купила пирог с начинкой из волос, грязи и древесины
Пользователи сетей активно обсуждают снимок, опубликованный женщиной из Владикавказа. Она купила пирог, в котором была начинка из волос с грязью и древесиной, являющийся фирменным блюдом кафе.

Пострадавшая клиентка заведения на ул. Первомайской зашла сюда после хвалебных отзывов подруги, которой понравилась выпечка, приготовленная по старинным рецептам. Она тоже захотела попробовать кулинарный шедевр, однако на зубах ощутила вкус деревяшки, которая сразу попалась ей после пробы.

Во Владикавказе женщина купила пирог с начинкой из волос, грязи и древесины


Затем оскорбленная особа решила проверить содержимое пирога и нашла там вышеописанные ингредиенты. Администрация предложила ей заменить блюдо другими вариантами, но горожанка потребовала назад деньги и не советует людям посещать это место.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:05
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