В Барнауле продаётся ЗАЗ-968М 1987 года за 500 000 рублей

Это авто в 1987 году вручили местному инвалиду. Он 23 года ездил на этом авто летом. Потом машина простаивала 10 лет в кооперативном гараже. Потом авто получил его сын. Летом 2017 года машину приобрёл Илья Травков. Житель Барнаула привез раритетный автомобиль на две выставки, которые посвящены старинной технике. На одной такой выставке авто Травкова вошло в число победителей. Он несколько раз катался по городу на данном раритете.Авто новый владелец оценивает в 500 000 рублей. Илья данную расценку объясняет пробегом на 17 000 км, а также редкими органами управления. Руль имеет рычаг, который обеспечивает поворот рулевого колеса и включение дворников и поворотников. Авто наделили ножным переключением передач и вакуумным выжимом сцепления.