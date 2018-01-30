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Учёные: Глубокий сон защитит от гриппа
Учёные считают, что недостаток сна может приводить к нарушению работы иммунной системы. В связи с этим, наилучшей защитой от гриппа является глубокий сон.

Учёные: Глубокий сон защитит от гриппа


Лучшей профилактикой гриппа, по мнению врачей, является частое мытьё рук. Однако учёные установили, что немаловажную роль в работе иммунной системы играет сон. Стоит отметить, что отдых будет приносить пользу тогда, когда человек выделяет достаточно времени для восстановления организма - семь или восемь часов.

Важной защитой от гриппа является глубокий сон. Эта фаза сна наступает спустя 40 минут после того, как человек засыпает. В этот период наступает "перезагрузка" защитных систем организма. В связи с этим, люди, которые регулярно недосыпают, становятся более уязвимы к развитию болезней и первыми заболевают гриппом. Чтобы иммунитет работал должным образом необходимо внимательно следить за количеством и качеством своего сна.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 19:20
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