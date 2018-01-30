Учёные: Глубокий сон защитит от гриппа

Лучшей профилактикой гриппа, по мнению врачей, является частое мытьё рук. Однако учёные установили, что немаловажную роль в работе иммунной системы играет сон. Стоит отметить, что отдых будет приносить пользу тогда, когда человек выделяет достаточно времени для восстановления организма - семь или восемь часов.Важной защитой от гриппа является глубокий сон. Эта фаза сна наступает спустя 40 минут после того, как человек засыпает. В этот период наступает "перезагрузка" защитных систем организма. В связи с этим, люди, которые регулярно недосыпают, становятся более уязвимы к развитию болезней и первыми заболевают гриппом. Чтобы иммунитет работал должным образом необходимо внимательно следить за количеством и качеством своего сна.