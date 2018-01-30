АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Полина Максимова озадачила поклонников своей фигурой
Актриса во время отдыха решила порадовать поклонников снимками на пляже, опубликованными в Instagram. Однако они были озадачены фигурой Полины Максимовой и даже обвинили ее в фотошопе.

Некоторые подписчики не узнали звезду, стоящую спиной к людям, так как привыкли видеть стройную красавицу. Они сразу отметили, что артистка набрала лишний вес и расслабилась на курорте, однако некоторые лица предположили, что Полина Максимова специально сделала свою фигуру полнее.

Полина Максимова озадачила поклонников своей фигурой


Сама она позитивно отреагировала на критику и шутливо заметила, что такие мелочи не мешают приятному отдыху. Пользователи сетей вообще не заметили проблем с внешним видом кумира, а также им понравился необычный цвет купальника, гармонирующий с загаром и морем. Фанаты пожелали артистке позитивного настроения и заверили ее в своей искренней любви.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости