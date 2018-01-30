Полина Максимова озадачила поклонников своей фигурой

Некоторые подписчики не узнали звезду, стоящую спиной к людям, так как привыкли видеть стройную красавицу. Они сразу отметили, что артистка набрала лишний вес и расслабилась на курорте, однако некоторые лица предположили, что Полина Максимова специально сделала свою фигуру полнее.Сама она позитивно отреагировала на критику и шутливо заметила, что такие мелочи не мешают приятному отдыху. Пользователи сетей вообще не заметили проблем с внешним видом кумира, а также им понравился необычный цвет купальника, гармонирующий с загаром и морем. Фанаты пожелали артистке позитивного настроения и заверили ее в своей искренней любви.