Учёные: Автором "Эдуарда III" был не Шекспир, а Томас Кид
Учёные из Австралийского национального университета усомнились в том, что пьеса XVI века "Эдуард III" была целиком написана Уильямом Шекспиром. По мнению специалистов, авторские права на произведение принадлежат драматургу Томасу Киду.
В XVI века к авторским правам относились намного проще - имена авторов вовсе не указывались при издании пьес. Из-за этого многие ошибочно полагали, что знаменитая пьеса "Эдуард III" была написана Уильямом Шекспиром. Чтобы прояснить ситуацию, учёные провели исследование, в котором проанализировали текст произведения. Анализ выполнялся на основании подсчёта и сравнения слов, которые использовали предполагаемые авторы, также полноте словарного запаса, использования служебных слов и прилагательных.
Исследование показало, что Шекспир принимал участие в написании пьесы "Эдуард III" - он является автором 5 сцен. Однако большая часть текста принадлежит Томасу Киду, который сочинил 12 сцен.
В XVI века к авторским правам относились намного проще - имена авторов вовсе не указывались при издании пьес. Из-за этого многие ошибочно полагали, что знаменитая пьеса "Эдуард III" была написана Уильямом Шекспиром. Чтобы прояснить ситуацию, учёные провели исследование, в котором проанализировали текст произведения. Анализ выполнялся на основании подсчёта и сравнения слов, которые использовали предполагаемые авторы, также полноте словарного запаса, использования служебных слов и прилагательных.
Исследование показало, что Шекспир принимал участие в написании пьесы "Эдуард III" - он является автором 5 сцен. Однако большая часть текста принадлежит Томасу Киду, который сочинил 12 сцен.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 18:50