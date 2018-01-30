Учёные: Автором "Эдуарда III" был не Шекспир, а Томас Кид

В XVI века к авторским правам относились намного проще - имена авторов вовсе не указывались при издании пьес. Из-за этого многие ошибочно полагали, что знаменитая пьеса "Эдуард III" была написана Уильямом Шекспиром. Чтобы прояснить ситуацию, учёные провели исследование, в котором проанализировали текст произведения. Анализ выполнялся на основании подсчёта и сравнения слов, которые использовали предполагаемые авторы, также полноте словарного запаса, использования служебных слов и прилагательных.Исследование показало, что Шекспир принимал участие в написании пьесы "Эдуард III" - он является автором 5 сцен. Однако большая часть текста принадлежит Томасу Киду, который сочинил 12 сцен.