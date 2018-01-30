Филипп Киркоров шокировал поклонников седыми волосами на фото с Петром Дранга
Известный музыкант Петр Дранга во время гастролей решил встретиться со звездным другом, опубликовав снимок в сетях. Однако поклонники Филиппа Киркорова были шокированы его седыми волосами и назвали его дедом.
Молодой исполнитель был рад увидеть своего коллегу, после чего написал теплые слова в его адрес под сюжетом, пожелав ему много улыбок и отдыха. Подписчики сразу обратили внимание, что кумир позировал перед камерой без привычного глянца и показал свою седую бороду, а также прятал волосы под бейсболкой. Многие фанаты сразу вспомнили слухи об искусственных прядях, которые Филипп Киркоров надевает перед выходом к зрителям.
Сам исполнитель уже привык к критике, так что старается не реагировать на выпады недоброжелателей. Он прекрасно понимает, что всегда находится на виду у людей, даже когда не в форме, но порой артисту хочется прогуляться в обычном спортивном костюме и забыть про свой идеальный внешний вид.
Молодой исполнитель был рад увидеть своего коллегу, после чего написал теплые слова в его адрес под сюжетом, пожелав ему много улыбок и отдыха. Подписчики сразу обратили внимание, что кумир позировал перед камерой без привычного глянца и показал свою седую бороду, а также прятал волосы под бейсболкой. Многие фанаты сразу вспомнили слухи об искусственных прядях, которые Филипп Киркоров надевает перед выходом к зрителям.
Сам исполнитель уже привык к критике, так что старается не реагировать на выпады недоброжелателей. Он прекрасно понимает, что всегда находится на виду у людей, даже когда не в форме, но порой артисту хочется прогуляться в обычном спортивном костюме и забыть про свой идеальный внешний вид.