Филипп Киркоров шокировал поклонников седыми волосами на фото с Петром Дранга

Молодой исполнитель был рад увидеть своего коллегу, после чего написал теплые слова в его адрес под сюжетом, пожелав ему много улыбок и отдыха. Подписчики сразу обратили внимание, что кумир позировал перед камерой без привычного глянца и показал свою седую бороду, а также прятал волосы под бейсболкой. Многие фанаты сразу вспомнили слухи об искусственных прядях, которые Филипп Киркоров надевает перед выходом к зрителям.Сам исполнитель уже привык к критике, так что старается не реагировать на выпады недоброжелателей. Он прекрасно понимает, что всегда находится на виду у людей, даже когда не в форме, но порой артисту хочется прогуляться в обычном спортивном костюме и забыть про свой идеальный внешний вид.