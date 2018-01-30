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Матильда Шнурова удивила поклонников умением переносить предметы на голове
Супруга музыканта насладилась отдыхом в Индонезии, однако заметила, что позволила себе расслабиться и не занималась тренировками. Матильда Шнурова удивила поклонников умением переносить предметы на голове, показав новое фото в Instagram.

Она позировала перед камерами в грациозной позе, однако самые внимательные подписчики заметили, что основательница балетной школы немного хитрит и поддерживает фрукты рукой. Недоброжелатели сразу воспользовались шансом покритиковать Матильду Шнурову, напомнившую им мишень для стрельбы из лука.

Матильда Шнурова удивила поклонников умением переносить предметы на голове


Многие пользователи сетей отметили, что знаменитость сильно похудела, после чего стали беспокоиться о ее здоровье. Люди попросили своего кумира не сидеть на диетах и заняться внешним видом, а также показать им такие навыки в ролике. Самые преданные фанаты были восхищены изящной фигурой светской львицы, способной стать моделью для художников.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:05
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