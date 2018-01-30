Учёные смогли услышать звуки под водой

Учёные долгое время работали над технологией, которая позволила бы слышать звуки, находясь под водой. Звуковые волны теряют свою силу при прохождении толщи воды. В ходе эксперимента научные сотрудники натянули латекс на рамку из алюминия, крепящуюся на мембрану. Такая нехитрая конструкция смогла повысить проходимость звука.Благодаря изобретению учёные добились того, что при переходе с воздуха в воду терялось лишь 6% звуковой волны. Специалисты утверждают, что дайверы могут услышать, о чем говорят люди, находящиеся на поверхности воды. Правда, чтобы разобрать слова, нужно будет напрячь слух - будет казаться, что речь произнесена шёпотом. Стоит отметить, что конструкция вряд ли будет эффективна на большой глубине.