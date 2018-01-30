Учёные смогли услышать звуки под водой
Учёные придумали, как повысить проводимость звуков под водой в десять раз. Теперь дайверы смогут услышать, о чем говорят люди, находящиеся на поверхности воды.
Учёные долгое время работали над технологией, которая позволила бы слышать звуки, находясь под водой. Звуковые волны теряют свою силу при прохождении толщи воды. В ходе эксперимента научные сотрудники натянули латекс на рамку из алюминия, крепящуюся на мембрану. Такая нехитрая конструкция смогла повысить проходимость звука.
Благодаря изобретению учёные добились того, что при переходе с воздуха в воду терялось лишь 6% звуковой волны. Специалисты утверждают, что дайверы могут услышать, о чем говорят люди, находящиеся на поверхности воды. Правда, чтобы разобрать слова, нужно будет напрячь слух - будет казаться, что речь произнесена шёпотом. Стоит отметить, что конструкция вряд ли будет эффективна на большой глубине.
Учёные долгое время работали над технологией, которая позволила бы слышать звуки, находясь под водой. Звуковые волны теряют свою силу при прохождении толщи воды. В ходе эксперимента научные сотрудники натянули латекс на рамку из алюминия, крепящуюся на мембрану. Такая нехитрая конструкция смогла повысить проходимость звука.
Благодаря изобретению учёные добились того, что при переходе с воздуха в воду терялось лишь 6% звуковой волны. Специалисты утверждают, что дайверы могут услышать, о чем говорят люди, находящиеся на поверхности воды. Правда, чтобы разобрать слова, нужно будет напрячь слух - будет казаться, что речь произнесена шёпотом. Стоит отметить, что конструкция вряд ли будет эффективна на большой глубине.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 18:40