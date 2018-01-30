Стала известна стоимость самого большого внедорожника Peugeot 5008 для России

Флагманский кроссовер Peugeot 5008 на рынке России будет доступен в трёх модификациях — Active, Allure и GT Line. Цена на внедорожник стартует от 1 899 000 рублей. В моторную гамму автомобиля входит бензиновый турбодвигатель объёмом 1,6 литра производительностью 150 лошадиных сил и 2,0-литровый турбодизель BlueHDi мощностью 150 «лошадей». Автомобиль комплектуется исключительно передним приводом.Базовая версия автомобиля Peugeot 5008 оснащена датчиками света и дождя, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», помощником при спуске и подъёме, двухзонным круиз-контролем, задним парктроником, приборной панелью с LED-дисплеем, подогревом передних сидений и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем.Стоимость «топовой» модификации Peugeot 5008 GT Line составит 2 309 000 рублей, она отличается расширенным списком оснащения.