Учеными опровергнута существующая гипотеза происхождения человека

При раскопках пещеры Мислия, на территории горы Кармель, найдены фрагменты древнего человека, представленные сохранившейся челюстью с уцелевшими зубами. Север европейского государства, исследовался группой специалистов, которыми руководил профессор Университета Тель-Авива по кафедре антропологии, Исраэль Гершковиц. В документе говорится, что появились свидетельства более раннего присутствия в Восточном Средиземноморье человека, период сместился на 50 тыс. лет.Вывод обосновали результатами анализа возраста кости, который составил промежуток времени от 177 до 194 тыс. лет. До этого антропологи были убеждены, что появление современных людей состоялось приблизительно 160 - 200 тыс. лет назад, на территории Африки. После, в ходе эволюции, приблизительно 100 тыс. лет назад, этот континент и послужил отправной точкой последующих миграций.