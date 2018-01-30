Учёные смогли побороть супербактерии "устаревшим" препаратом

Исследования показали, что "Октапептин" способен побороть супербактерии, приобретшие устойчивость к современным лекарствам. Примечательно, что выпущенный почти полвека назад препарат недолго использовался, ему на смену быстро пришли более эффективные средства.Устойчивость бактерий и вирусов к лекарствам является проблемой, над которой бьются ведущие учёные со всего мира. Благодаря передаче генов потомству, патогены приобретают знания о методе борьбы лекарств, а также вырабатывают устойчивость к лекарственным соединениям. В генах супербактерий нет данных об "Октапептине", поэтому они не способны противостоять его действию. На основании "устаревшего" препарата учёные разработают новые лекарства.