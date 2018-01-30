АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Учёные смогли побороть супербактерии "устаревшим" препаратом
Многие бактерии приобретают иммунитет к действию современных лекарств. В поисках решения этой проблемы учёные обратили внимание на "устаревший" препарат "Октапептин", который был создан примерно полвека назад.

Учёные смогли побороть супербактерии "устаревшим" препаратом


Исследования показали, что "Октапептин" способен побороть супербактерии, приобретшие устойчивость к современным лекарствам. Примечательно, что выпущенный почти полвека назад препарат недолго использовался, ему на смену быстро пришли более эффективные средства.

Устойчивость бактерий и вирусов к лекарствам является проблемой, над которой бьются ведущие учёные со всего мира. Благодаря передаче генов потомству, патогены приобретают знания о методе борьбы лекарств, а также вырабатывают устойчивость к лекарственным соединениям. В генах супербактерий нет данных об "Октапептине", поэтому они не способны противостоять его действию. На основании "устаревшего" препарата учёные разработают новые лекарства.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 18:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости