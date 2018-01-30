Под Тюменью появилась река с красной водой
Под Тюменью появилась загадочная река с красной водой.
В Тюменской области произошло незаурядное событие, вода в одной из рек поменяла цвет.
Местное население встревожено тем, что река Молчанка стала красно-оранжевой, вероятно, подозревая, что цвет воды поменялся вследствие попадания в реку химикатов.
Как говорят очевидцы, вода вот уже неделю остается с такой неестественной окраской, но ни одна служба по контролю за экологией ситуацией не заинтересовалась. С их слов, никто не проверял состояние окружающей среды, не брал пробы воды на выявление веществ, которые могли стать причиной окрашивания реки.
Опасность в том, что вода из этой реки идет в водопровод Тюмени и окружающих населенных пунктов.
В Тюменской области произошло незаурядное событие, вода в одной из рек поменяла цвет.
Местное население встревожено тем, что река Молчанка стала красно-оранжевой, вероятно, подозревая, что цвет воды поменялся вследствие попадания в реку химикатов.
Как говорят очевидцы, вода вот уже неделю остается с такой неестественной окраской, но ни одна служба по контролю за экологией ситуацией не заинтересовалась. С их слов, никто не проверял состояние окружающей среды, не брал пробы воды на выявление веществ, которые могли стать причиной окрашивания реки.
Опасность в том, что вода из этой реки идет в водопровод Тюмени и окружающих населенных пунктов.
Происшествия
Добавил: tidings Сегодня, 14:02