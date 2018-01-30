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Звезда «Зачарованных» детально описала свое изнасилование
Звезда «Зачарованных» детально описала свое изнасилование Харви Вайнштейном.
Звезда «Зачарованных» детально описала свое изнасилование

Одна из фигурантов так называемого «дела Вайнштейна» голливудская артистка, звезда популярного сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн, написала книгу. Одной из изюминок мемуаров селебрити стало описание сексуального насилия, которому с ее слов, подверглась актриса.

Влиятельный продюсер Харви Вайнштейном обвиняется Макгоуэн в том, что изнасиловал тогда еще начинающую актрису. В своих воспоминаниях девушка смело написала об этом и не побоялась рассказать читателям о произошедшем подробно.

Согласно ее версии, описанной в книге «Храбрая» в 1997 году во время проведения одного из фестивалей она встретилась с «монстром», так девушка нарекла Вайнштейна. 23-летняя артистка на тот момент не имела опыта общения в тусовке и приняла приглашение в ресторан. Увы, ресторан закончился гостиничным номером, где в джакузи продюсер изнасиловал начинающую актрису.

Роуз описала свои чувства униженности и депрессию, которые она преодолевала около 20 лет. Именно она стала инициатором секс-скандала с могущественным боссом киноиндустрии. Ранее стало известно, что Вайнштейн заплатил актрисе 100 тысяч долларов для улаживания конфликта.

В конце осени прошлого года актриса была задержана с наркотиками, актриса уверена, что их ей подбросили в отместку за храбрую борьбу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 17:30
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