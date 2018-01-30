Сотрудники Президентской библиотеки оцифруют документы об убийстве царской семьи

Президентская библиотека переходит на новый формат - переносит все свои архивы в электронный вид. Сейчас в электронной коллекции учреждения находится уже 70% хранящихся изданий - 600 тысяч единиц. На 2018 год запланировано оцифровать ещё шесть миллионов страниц различных документов.Оцифровке подлежат и документы об убийстве царской семьи. Вся история революционного движения будет представлена с нескольких точек зрения. В коллекцию электронных изданий будут включены эмигрантские издания, выпущенные в Германии, Франции, Китае, Чехии, Финляндии и Турции.