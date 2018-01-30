Kia представила тизеры концептуального кроссовера SP Concept

На опубликованных тизерах, автомобиль Kia SP Concept изображён с кузовом двухцветной окраски. Согласно предварительной информации, по габаритам новый представитель SUV-сегмента сопоставим с Kia Stonic.На индийском рынке автомобили бренда Kia до сих пор не были представлены. В связи с этим новый кроссовер был разработан специально для Индии, предполагается, что он станет локомотивом продаж в этой стране.Руководство компании Kia в 2017 году сообщило о том, что в Индии будет построен завод, на котором в 2019 году планируют начать сборку автомобилей. На мощностях предприятия будут производить недорогой седан и внедорожник для индийского рынка.