Kia представила тизеры концептуального кроссовера SP Concept
Представители компании Kia обнародовали тизеры нового концептуального кроссовера SP Concept. Официальный дебют нового автомобиля состоится через несколько дней в индийском городе Нью-Дели.
На опубликованных тизерах, автомобиль Kia SP Concept изображён с кузовом двухцветной окраски. Согласно предварительной информации, по габаритам новый представитель SUV-сегмента сопоставим с Kia Stonic.
На индийском рынке автомобили бренда Kia до сих пор не были представлены. В связи с этим новый кроссовер был разработан специально для Индии, предполагается, что он станет локомотивом продаж в этой стране.
Руководство компании Kia в 2017 году сообщило о том, что в Индии будет построен завод, на котором в 2019 году планируют начать сборку автомобилей. На мощностях предприятия будут производить недорогой седан и внедорожник для индийского рынка.
На опубликованных тизерах, автомобиль Kia SP Concept изображён с кузовом двухцветной окраски. Согласно предварительной информации, по габаритам новый представитель SUV-сегмента сопоставим с Kia Stonic.
На индийском рынке автомобили бренда Kia до сих пор не были представлены. В связи с этим новый кроссовер был разработан специально для Индии, предполагается, что он станет локомотивом продаж в этой стране.
Руководство компании Kia в 2017 году сообщило о том, что в Индии будет построен завод, на котором в 2019 году планируют начать сборку автомобилей. На мощностях предприятия будут производить недорогой седан и внедорожник для индийского рынка.
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Добавил: Алина Вчера, 17:55