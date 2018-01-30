Пользователи сетей были поражены крысой, моющейся в душе с мылом

Такое зрелище у многих людей вместо восхищения вызвало невольный страх, потому что многие пророчества говорят, что животные скоро заменят землян и будут хозяевами планеты. Также некоторые лица уверены, что особь показала, кто действительно стал главным в доме, а ученые принялись бурно обсуждать необычную информацию.Финские эксперты предположили, что автор сюжета специально намазал крысу моющимися веществами, чтобы она начала удалять с шерсти неприятные ароматы. Однако данная версия была опровергнута коллегами, заметившими, что животное не использует во время омовения язык, а убирает все с помощью лап.