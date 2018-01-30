«Кремлевский список» США назвали угрозой суверенитету России

Санкционный список США относительно России, так называемый «кремлевский» - ничто иное, как попытка оказать влияние на представителей власти РФ.С таким заявлением выступил глава государственной комиссии СовФеда Андрей Климов. Он считает списки недопустимыми мерами влияния и вмешательства во внутренние дела РФ, такие меры нарушают нормы международного права, а также уставных норм ООН.В ответ на недружественную политику Штатов Россия намерена ввести «зеркальные и адресные» меры. Американские санкционные списки сравнили с обычной книгой контактов в телефоне, которая всего лишь рассказывает, кто есть кто. По мнению экспертов, список не содержит никаких конкретных мер влияния на чиновников и бизнес-сектор России.В так называемый «кремлевский список» сенаторы США внесли более 100 чиновников и управляющих госкомпаний, около сотни олигархов и всех представителей АП, министерств, глав силовых структур и обороны.Впрочем, на попавших под санкции не наложено никаких ограничений и запретов, предположительно, действие санкций будет осуществляться позже.Российские дипломаты называют список по факту прекращением дипотношений с Соединенными Штатами.