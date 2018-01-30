Уфологи обнаружили флот НЛО, стреляющих по Солнцу
Сообщество уфологов на последних кадрах NASA обнаружило несколько НЛО поблизости Солнца. Данные объекты осуществляют обстрел космического светила.
По словам уфологов кадры сняты космическим аппаратом SOHO, ориентированным на наблюдение за Светилом. Это общий проект NASA и EKA, начавшийся в середине 90 годов. Аппарат SOHO полученные кадры обновляет каждые 10 мин. Эксперты в один момент заметил вспышки непонятной природы. Они считают, что это отряд инопланетной цивилизации, ведущий недалеко от Солнца обстрел.
В свою очередь представители NASA проигнорировали заявление ученых. Это не является странным. В агентстве часто не обращают какого-либо внимания на такие прецеденты. Как ни странно это только увеличивает интерес общественности к данным прецедентам. Уфологами отмечается, что специалисты NASA проинформированы касательно инопланетной активности, однако тщательно скрывают от общественности положение вещей.
По словам уфологов кадры сняты космическим аппаратом SOHO, ориентированным на наблюдение за Светилом. Это общий проект NASA и EKA, начавшийся в середине 90 годов. Аппарат SOHO полученные кадры обновляет каждые 10 мин. Эксперты в один момент заметил вспышки непонятной природы. Они считают, что это отряд инопланетной цивилизации, ведущий недалеко от Солнца обстрел.
В свою очередь представители NASA проигнорировали заявление ученых. Это не является странным. В агентстве часто не обращают какого-либо внимания на такие прецеденты. Как ни странно это только увеличивает интерес общественности к данным прецедентам. Уфологами отмечается, что специалисты NASA проинформированы касательно инопланетной активности, однако тщательно скрывают от общественности положение вещей.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 18:05