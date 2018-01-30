Уфологи обнаружили флот НЛО, стреляющих по Солнцу

По словам уфологов кадры сняты космическим аппаратом SOHO, ориентированным на наблюдение за Светилом. Это общий проект NASA и EKA, начавшийся в середине 90 годов. Аппарат SOHO полученные кадры обновляет каждые 10 мин. Эксперты в один момент заметил вспышки непонятной природы. Они считают, что это отряд инопланетной цивилизации, ведущий недалеко от Солнца обстрел.В свою очередь представители NASA проигнорировали заявление ученых. Это не является странным. В агентстве часто не обращают какого-либо внимания на такие прецеденты. Как ни странно это только увеличивает интерес общественности к данным прецедентам. Уфологами отмечается, что специалисты NASA проинформированы касательно инопланетной активности, однако тщательно скрывают от общественности положение вещей.