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В Тюмени жители напуганы красным цветом речной воды
Местные СМИ сообщили об инциденте в Тюмени. Жители напуганы красным цветом речной воды и опубликовали фото в сетях.

Молчанка протекает возле поселков Новотарманского и Молчанова, но никогда раньше водоем не был такого цвета с оранжевыми оттенками. Сейчас люди стали переживать, что экология области находится на грани катастрофы, так что хотят обратить внимание властей на проблему.

В Тюмени жители напуганы красным цветом речной воды


Пользователи сетей после просмотра упомянули о конце света, потому что планета уже устала бороться с человеческими технологиями. Многие лица отметили, что это могут быть отходы производства, дающими необычные палитры красок, но ситуация игнорируется местными органами.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:15
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