В Тюмени жители напуганы красным цветом речной воды

Молчанка протекает возле поселков Новотарманского и Молчанова, но никогда раньше водоем не был такого цвета с оранжевыми оттенками. Сейчас люди стали переживать, что экология области находится на грани катастрофы, так что хотят обратить внимание властей на проблему.Пользователи сетей после просмотра упомянули о конце света, потому что планета уже устала бороться с человеческими технологиями. Многие лица отметили, что это могут быть отходы производства, дающими необычные палитры красок, но ситуация игнорируется местными органами.