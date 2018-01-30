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Ученые рассчитали объем энергии, необходимой для присоединения электрона к молекуле воды
Ученые-химики из США рассчитали объем энергии, необходимой для присоединения к молекуле воды электрона. Значение данного объема составляет 0,8 электронвольт для поверхностного слоя и от 0,1 до 0,3 для плотного.

Ученые рассчитали объем энергии, необходимой для присоединения электрона к молекуле воды


Химики довольно долгое время старались вычислить этот объем, однако техника, находящаяся в их распоряжении, этого сделать не позволяла. Абсолютно все предыдущие опыты заканчивались тем, что полученные в результате цифры сильно разнились. Специалистам приходилось управлять значениями, которые были получены при оценке термодинамических величин, выведенных полуаналитическими и числительными методами.

Первыми, кто достиг положительных результатов в расчете физических параметров, стали Джулия Галли из Чикагского университета и Франческо Паэзани из университета в Калифорнии. В результате совместной работы ученым-химикам удалось рассчитать объем энергии, необходимой для присоединения электрона к молекуле воды. Известно, что при расчетах они учли ядерные квантовые эффекты. Полученные цифры химики смоделировали с помощью молекулярной динамики. Такая модель позволила вычислить точные параметры, которые составляют 0,8 электронвольт для верхнего слоя воды и примерно от 0,1 до 0,3 для плотного слоя.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:40
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