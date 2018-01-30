Ученые рассчитали объем энергии, необходимой для присоединения электрона к молекуле воды

Химики довольно долгое время старались вычислить этот объем, однако техника, находящаяся в их распоряжении, этого сделать не позволяла. Абсолютно все предыдущие опыты заканчивались тем, что полученные в результате цифры сильно разнились. Специалистам приходилось управлять значениями, которые были получены при оценке термодинамических величин, выведенных полуаналитическими и числительными методами.Первыми, кто достиг положительных результатов в расчете физических параметров, стали Джулия Галли из Чикагского университета и Франческо Паэзани из университета в Калифорнии. В результате совместной работы ученым-химикам удалось рассчитать объем энергии, необходимой для присоединения электрона к молекуле воды. Известно, что при расчетах они учли ядерные квантовые эффекты. Полученные цифры химики смоделировали с помощью молекулярной динамики. Такая модель позволила вычислить точные параметры, которые составляют 0,8 электронвольт для верхнего слоя воды и примерно от 0,1 до 0,3 для плотного слоя.