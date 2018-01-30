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Участница "Дома-2" Елена Хромина поистине страшна в драке
Участница "Дома-2" Елена Хромина, которая появилась на периметре канала ТНТ совсем недавно, но уже зарекомендовала себя скандальной и бойцовой особой, рассказала, почему так часто дерётся и насколько опасной порой бывает во время схваток.

Как сказала Хромина, бороться с кем-то ей приходилось ещё в школе, когда её дёргали за косички, но только недавно она поняла, что мужчины не хотят отстаивать её или биться за неё, в связи с чем смелая блондинка приняла решение отстаивать себя самостоятельно, и пока у девушки это неплохо получается.

Участница "Дома-2" Елена Хромина поистине страшна в драке

Как известно, в последней драке с Давидом Анташвили Елена оказалась очень агрессивной, хоть и считает, что нравится этому молодому человеку. По словам белокурой красотки, в физическом противостоянии она иногда боится себя, так как сама не пугается даже действительно сильных соперников, как не дрогнула и перед Давидом, намеренно разозлившим её.

"Я кинулась на него. Он начал меня провоцировать подушкой, стукнул меня по лицу, а я в него запулила чашкой, потом — тарелкой, мы дрались. И он мне заехал столом по ноге. И у меня теперь синяк! На лодыжке спереди", - поведала Елена.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:04
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