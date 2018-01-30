Астронавты смогут долететь к пришельцам через 20 миллионов лет – Уфологи

Исследователи использовали для своих опытов уравнение Фрэнка Дрейка, а также отметили, что в нашей галактике уже насчитывается 10000 существ, относящихся к разным цивилизациям. За ее пределами количество гуманоидов может быть еще больше, однако туда человечество не сможет добраться, несмотря на современные технологии.Эксперты даже не сомневаются, что Вселенная имеет 2 триллиона систем, где есть разумные формы жизни. Однако им сложно увидеть друг друга, потому что не все могут преодолеть барьеры, связанные с расстоянием.