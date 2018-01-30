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На фан-встречу к Элине Камирен не пришёл никто
Бывшая участница "Дома-2" Элина Камирен, решившая устроить встречу с поклонниками в Сочи, была сильно разочарована, когда на неё никто не пришёл.

В Сети даже появились стоп-кадры, в которых хорошо видно, как на фан-встрече Элина пребывает на улице без единого фаната. При этом несколько человек, по слухам, были просто затянуты ею в разговор, и они её поклонниками не являлись.

На фан-встречу к Элине Камирен не пришёл никто

Теперь у хейтеров есть новый повод, чтобы посмеяться над экс-жительницей главной российской телестройки. Элина же комментировать казус пока не торопится. К слову, недоброжелатели уверены, что ей и ничего сказать.

Подписчики Камирен, не желающие зла телезвезде, в данный момент пытаются поддержать женщину, говоря о том, что у неё просто был плохой день, и случиться такое может с каждым.

На фан-встречу к Элине Камирен не пришёл никто

Компанию на неудавшейся фан-встрече Элине составила её мама, пытавшаяся посодействовать в привлечении людей к собранию, но сделать этого так и не удалось.

У некоторых фолловеров даже появилось предположение, что большинство подписчиков знаменитости в Instagram - накрученные пользователи и боты. Стоит отметить, что аккаунтов, следящих за Элиной в этой соц-сети, накопилось уже полтора миллиона.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:41
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