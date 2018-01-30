На фан-встречу к Элине Камирен не пришёл никто

В Сети даже появились стоп-кадры, в которых хорошо видно, как на фан-встрече Элина пребывает на улице без единого фаната. При этом несколько человек, по слухам, были просто затянуты ею в разговор, и они её поклонниками не являлись.Теперь у хейтеров есть новый повод, чтобы посмеяться над экс-жительницей главной российской телестройки. Элина же комментировать казус пока не торопится. К слову, недоброжелатели уверены, что ей и ничего сказать.Подписчики Камирен, не желающие зла телезвезде, в данный момент пытаются поддержать женщину, говоря о том, что у неё просто был плохой день, и случиться такое может с каждым.Компанию на неудавшейся фан-встрече Элине составила её мама, пытавшаяся посодействовать в привлечении людей к собранию, но сделать этого так и не удалось.У некоторых фолловеров даже появилось предположение, что большинство подписчиков знаменитости в Instagram - накрученные пользователи и боты. Стоит отметить, что аккаунтов, следящих за Элиной в этой соц-сети, накопилось уже полтора миллиона.