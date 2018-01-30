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В Пулково начато внедрение новой системы наблюдения за самолетами
Новый многопозиционный сервис появится в петербургском аэропорту Пулково в апреле 2018 года. Основная задача нововведения - наблюдение за воздушным передвижением самолетов. Производством системы, названной «Альманах», займется концерн воздушно - космической обороны - «Алмаз-Антей».

Как сообщили в самом концерне, новая система уже проходит стадию испытаний и запущена в тестовом плановом режиме. Первая демонстрация «Альманаха» прошла в ходе проведения «МАКС-2017», мероприятия, где проводили показ техники и авиакосмических разработок.
В Пулково начато внедрение новой системы наблюдения за самолетами


Внедрение системы создатели начнут в Петербурге, в условиях аэропорта Пулково. Новой программой «Альманах» будут объединены в единое все передающие и приемные станции. Система будет анализировать информацию, определяя координаты и высоту не только по «входящим» сигналам, но и «исходящим», определяя результаты по скорости их возвращения.

Помимо прочего, в возможностях системы «Альманах» контроль не только десятков, а и сотен объектов на анализируемой территории. «Увидеть» программа может даже беспилотники небольшого по размера, причем на расстоянии их полета до 20-ти километров.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:25
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