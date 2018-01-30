В Пулково начато внедрение новой системы наблюдения за самолетами

Как сообщили в самом концерне, новая система уже проходит стадию испытаний и запущена в тестовом плановом режиме. Первая демонстрация «Альманаха» прошла в ходе проведения «МАКС-2017», мероприятия, где проводили показ техники и авиакосмических разработок.Внедрение системы создатели начнут в Петербурге, в условиях аэропорта Пулково. Новой программой «Альманах» будут объединены в единое все передающие и приемные станции. Система будет анализировать информацию, определяя координаты и высоту не только по «входящим» сигналам, но и «исходящим», определяя результаты по скорости их возвращения.Помимо прочего, в возможностях системы «Альманах» контроль не только десятков, а и сотен объектов на анализируемой территории. «Увидеть» программа может даже беспилотники небольшого по размера, причем на расстоянии их полета до 20-ти километров.