Тарзан показал в Instagram фото где он полностью обнажён

На обнародованных в социальной сети кадрах, которые были сделаны в темное время суток, артист позирует у большого водоема, при этом принимая различные позы. Примечательно то, что артист на данных фото абсолютно голый. При этом руки Тарзана обращены в направлении неба. Сергей Глушко в комментариях отметил, что автором пикантных снимков выступила его жена - Наташа Королева.Основной массе поклонников Тарзана фото с обнажённым артистом пришлись по душе. Некоторые Тарзана сравнил с Аполлоном. Вместе с этим ряд пользователей Сети заявили, что Тарзана уподобился Анастасии Волочковой. Она также любит таким образом привлекать внимание. Публикация за довольно короткий срок собрала в Instagram сотни отметок «Мне нравится».