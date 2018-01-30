В России вводят новый штраф за отказ остановить машину на таможне

В конце июля 2017 года был принят закон, разрешающий сотрудникам таможни останавливать машины. Новое постановление также предусматривало, что остановка автотранспорта является обязательной. Между тем, наказание за невыполнение требований таможенников не было установлено.Правительством России был внесен в Госдуму законопроект, который распространяет действие штрафа о невыполнении требования об остановке транспорта и на сотрудников таможни. Если законопроект будет одобрен, то автомобилисты, отказавшиеся остановиться на таможне, будут обязаны оплатить штраф 500-800 рублей. Вместе с этим, таможенники получат право рассматривать эти нарушения самостоятельно.