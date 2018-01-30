В России вводят новый штраф за отказ остановить машину на таможне
Госдума планирует рассмотреть закон, который коснётся автомобилистов, совершающих поездку через таможню. Отказ совершить остановку будет наказываться штрафом.
В конце июля 2017 года был принят закон, разрешающий сотрудникам таможни останавливать машины. Новое постановление также предусматривало, что остановка автотранспорта является обязательной. Между тем, наказание за невыполнение требований таможенников не было установлено.
Правительством России был внесен в Госдуму законопроект, который распространяет действие штрафа о невыполнении требования об остановке транспорта и на сотрудников таможни. Если законопроект будет одобрен, то автомобилисты, отказавшиеся остановиться на таможне, будут обязаны оплатить штраф 500-800 рублей. Вместе с этим, таможенники получат право рассматривать эти нарушения самостоятельно.
В конце июля 2017 года был принят закон, разрешающий сотрудникам таможни останавливать машины. Новое постановление также предусматривало, что остановка автотранспорта является обязательной. Между тем, наказание за невыполнение требований таможенников не было установлено.
Правительством России был внесен в Госдуму законопроект, который распространяет действие штрафа о невыполнении требования об остановке транспорта и на сотрудников таможни. Если законопроект будет одобрен, то автомобилисты, отказавшиеся остановиться на таможне, будут обязаны оплатить штраф 500-800 рублей. Вместе с этим, таможенники получат право рассматривать эти нарушения самостоятельно.
Общество
Добавил: Митьева Марина Вчера, 16:50