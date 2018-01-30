АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

В России вводят новый штраф за отказ остановить машину на таможне
Госдума планирует рассмотреть закон, который коснётся автомобилистов, совершающих поездку через таможню. Отказ совершить остановку будет наказываться штрафом.

В России вводят новый штраф за отказ остановить машину на таможне


В конце июля 2017 года был принят закон, разрешающий сотрудникам таможни останавливать машины. Новое постановление также предусматривало, что остановка автотранспорта является обязательной. Между тем, наказание за невыполнение требований таможенников не было установлено.

Правительством России был внесен в Госдуму законопроект, который распространяет действие штрафа о невыполнении требования об остановке транспорта и на сотрудников таможни. Если законопроект будет одобрен, то автомобилисты, отказавшиеся остановиться на таможне, будут обязаны оплатить штраф 500-800 рублей. Вместе с этим, таможенники получат право рассматривать эти нарушения самостоятельно.
Общество
Добавил: Митьева Марина Вчера, 16:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости