Катя Жужа заявила, что никогда не покажет своего возлюбленного общественности

В настоящее время телезвезда в компании возлюбленного и дочери находится на Мальдивах, где отдыхает и прячется от российских холодов. С жарких краёв Катя поддерживает связь с фанатами, радуя их красочными фотографиями и видео.Под одной из публикаций в Instagram фолловеры начали допытывать, когда же Жужа покажет общественности своего "принца". Звезда отечественного шоу-бизнеса решила не тешить поклонников ожиданием, сообщив, что не планирует этого делать.Многие интернет-пользователи поддержали Жужу в таком решении, поскольку медийная жизнь, как правило, только ухудшает отношения. Сразу вспоминается развод Тарасова и Бузовой, когда футболист заявил, что именно публичная жизнь во многом поставила крест на их браке.Распрощавшись с телешоу "Дом-2", Катя полностью освободилась. Теперь она может всё своё время посвящать семье. В перспективе молодая мама видит себя успешной бизнесвумен, и в этом направлении планирует двигаться в ближайшее время.