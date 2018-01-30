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Катя Жужа заявила, что никогда не покажет своего возлюбленного общественности
Бывшая участница и ведущая "Дома-2" Катя Жужа не скрывает, что встретила мужчину своей мечты, однако фанаты рискуют так и не увидеть его.

В настоящее время телезвезда в компании возлюбленного и дочери находится на Мальдивах, где отдыхает и прячется от российских холодов. С жарких краёв Катя поддерживает связь с фанатами, радуя их красочными фотографиями и видео.

Катя Жужа заявила, что никогда не покажет своего возлюбленного общественности

Под одной из публикаций в Instagram фолловеры начали допытывать, когда же Жужа покажет общественности своего "принца". Звезда отечественного шоу-бизнеса решила не тешить поклонников ожиданием, сообщив, что не планирует этого делать.

Многие интернет-пользователи поддержали Жужу в таком решении, поскольку медийная жизнь, как правило, только ухудшает отношения. Сразу вспоминается развод Тарасова и Бузовой, когда футболист заявил, что именно публичная жизнь во многом поставила крест на их браке.

Распрощавшись с телешоу "Дом-2", Катя полностью освободилась. Теперь она может всё своё время посвящать семье. В перспективе молодая мама видит себя успешной бизнесвумен, и в этом направлении планирует двигаться в ближайшее время.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:27
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