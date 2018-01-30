Самый известный материалист Майкл Шермер поверил в паранормальные явления после случая со старым радио

Инцидент произошел после свадьбы историка со своей немецкой избранницей, которая привезла старый раритет, принадлежавший ее деду. Американец решил починить радио, но оно не хотело работать, так что пара скоро перестала обращать внимание на технику. После росписи супруга вспомнила покойного родственника, который не смог привести ее к алтарю, но когда молодожены остались одни, приемник внезапно стал играть старые мелодии.Всю ночь призрак деда радовал их хитами своего времени, после чего техника снова вышла из строя. Когда пораженный скептик отнес ее мастеру, тот был удивлен рассказами человека, потому что радио было давно испорчено и не подлежит ремонту. Сейчас историк считает, что некоторые события невозможно пояснить логически, а потому он больше не будет говорить о незыблемости научных постулатов.