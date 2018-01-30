Самым угоняемым авто 2017 года стала Lada

На территории РФ в прошлом году угнали 33 759 автомобилей. По статистике ГИБДД России, в 2016 году такой показатель составлял 30 тысяч транспортных средств. В рейтинге авто, которые находятся в «зоне риска» первое место занял бренд Lada. Правоохранители в прошедшем году зафиксировали 5756 угонов авто Lada. На втором месте находится продукция Toyota. Транспортные средства японской сборки были угнаны в количестве 3 797 экземпляров. На третьем месте оказался корейский бренд Hyundai. Показатель угонов в данном случае составил 2 056 экземпляров. Экспертами отмечается, что транспортные средства данных автокомпаний вошли в тройку ТОП самых угоняемых автомобилей по Центральному Федеральному Округу.В первую десятку попали также АВТО: Ford, Renault, Mazda. Далее следуют Kia, Nissan, ВАЗ. ТОП-10 замыкает бренд ГАЗ.