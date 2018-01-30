Астрономы раскритиковали “Rocket Lab” за секретный запуск “диско-шара” в космос

Метровый объект является многогранником с зеркалами, а потому ассоциируется с таким предметом. В его составе есть углеродное волокно и 65 панелей, отражающих солнечный свет. Он уже виден на орбите Земли с разных уголков мира, а также будет сиять ярче спутника, пока через 9 месяцев не сгорит в атмосфере. Авторы решили напомнить людям, что они занимают крошечное место на просторах Вселенной, а также порадовать их таким необычным зрелищем.Только ученые были возмущены из-за сильного загрязнения неба, мешающего им вести наблюдения за звездами. Пока один аппарат не является трагедией, но если данная мода станет трендом, придется бороться с компаниями законными способами. Многие эксперты считают спутник мусором, называя его нелестным словами, хотя это чудо после гибели не оставит следов в космосе.