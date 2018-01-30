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Из Tesla Model S сделали самый быстрый в мире универсал
Специалистами инжиниринговой британской компании Qwest создан автомобиль на основе электрокара типа Tesla Model S P90D. Разработчики отмечают, что эта версия является самым быстрым в мире универсалом.

Из Tesla Model S сделали самый быстрый в мире универсал

Авто стало легче на 14 кг в сравнении с оригинальной версией, получив особую заднюю секцию, которая изготовлена из карбона. Машина технически осталась без изменений. В авто установлены два электрических мотора на 762 л.с. Tesla Model S P90D может до первой сотни разогнаться за 2,8 с. Для сравнения, гибридная версия универсала Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo имеет мотор на 670 лошадей. Транспортное средство до первой сотни разгоняется за 3,6 с.

Универсал типа P90D-SB создавали специалисты компании Qwest больше одного года. Для модернизации американского электрокара затратили около 70 тысяч фунтов стерлингов (5,5 млн руб). Авто перед общественностью предстанет в мае 2018 года во время Лондонского мотор-шоу.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 16:30
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