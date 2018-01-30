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Учёные выяснили функции отдельных частей гиппокампа
Учёные из Калифорнийского университета в ходе научной работы смогли определить функции отдельных частей гиппокампа. Использование виртуальной реальности показало, какие отделы ответственны за воспоминания и распознавание объектов.

Учёные выяснили функции отдельных частей гиппокампа


Учёные провели исследование, в котором добровольцам предложили совершить экскурсию по виртуальной реальности. Затем участники должны были вспомнить предметы, которые они видели во время опыта. Благодаря использованию фМРТ-сканирования установлено, что отдельные части гиппокампа отличаются своей активностью, что указывает на разницу в их функциональности.

Учёные выяснили, что каждый отдел гиппокампа ответственен за узнавание отдельного предмета, присутствующего в воспоминаниях. Было установлено, что отдел СА1 определяет объекты, которые человек видел в определённом месте, тогда как CA2, CA3 и зубчатая извилина распознают предметы вне зависимости от времени и места.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 16:10
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