Учёные выяснили функции отдельных частей гиппокампа

Учёные провели исследование, в котором добровольцам предложили совершить экскурсию по виртуальной реальности. Затем участники должны были вспомнить предметы, которые они видели во время опыта. Благодаря использованию фМРТ-сканирования установлено, что отдельные части гиппокампа отличаются своей активностью, что указывает на разницу в их функциональности.Учёные выяснили, что каждый отдел гиппокампа ответственен за узнавание отдельного предмета, присутствующего в воспоминаниях. Было установлено, что отдел СА1 определяет объекты, которые человек видел в определённом месте, тогда как CA2, CA3 и зубчатая извилина распознают предметы вне зависимости от времени и места.