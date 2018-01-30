Полицейские из Канады наелись марихуаны и вызвали подкрепление
Антинаркотический рейд закончился для двух полицейских из Канады отстранением от работы. Стражи правопорядка наелись марихуаны, после чего увидели галлюцинации. Находясь в состоянии наркотического опьянения, они вызвали подмогу.
В Торонто, Канада, во время нахождения на службе двое полицейских решили развлечься и наелись марихуаны. Наркотик вызвал галлюцинации, поэтому стражи правопорядка приняли решение закрыться в патрульной машине, и вызвать подкрепление.
Прибывшие к месту происшествия полицейские сразу же поспешили к патрульной машине, однако из-за гололёда один из них поскользнулся и разбил голову. В медучреждение были госпитализированы трое человек: двое полицейских с наркотическим опьянением и один с травмой головы. Журналисты выяснили, что накануне в этом районе Торонто полиция проводила антинаркотический рейд. Правоохранительные органы проводят внутреннее расследование.
В Торонто, Канада, во время нахождения на службе двое полицейских решили развлечься и наелись марихуаны. Наркотик вызвал галлюцинации, поэтому стражи правопорядка приняли решение закрыться в патрульной машине, и вызвать подкрепление.
Прибывшие к месту происшествия полицейские сразу же поспешили к патрульной машине, однако из-за гололёда один из них поскользнулся и разбил голову. В медучреждение были госпитализированы трое человек: двое полицейских с наркотическим опьянением и один с травмой головы. Журналисты выяснили, что накануне в этом районе Торонто полиция проводила антинаркотический рейд. Правоохранительные органы проводят внутреннее расследование.
В мире
Добавил: Митьева Марина Вчера, 16:05