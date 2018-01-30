Виктория Романец насильно водит Антона Гусева по театрам

"Что ожидать от "Анны Карениной"? Кто был? Кто смотрел? Кому понравилось? Есть тут у меня вообще ценители высокого?", - обратилась к подписчикам Виктория с целью разузнать, что её вскоре ожидает в театре.

Надо сказать, что сам Антон к подобным мероприятиям холоден, но ему приходится следовать за супругой. Например, когда молодые люди отдыхали в Париже, Виктория потратила немало сил, чтобы уговорить Антона посетить с ней прославленное на весь мир кабаре "Мулен Руж". Тем не менее парень не слишком разочаровался увиденным.Теперь Романец намерена сводить Гусева на спектакль "Анна Каренина", и, быть может, парень снова найдёт для себя хоть что-то интересного. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотоснимок, продемонстрировав билеты на предстоящее представление, которое состоится завтра, 31 января, в Москве.К радости Романец, среди фолловеров оказались люди, которые смотрели постановку. Фанаты уверяют, что телезвезда точно не разочаруется увиденным.