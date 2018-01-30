Учёные впервые вырастили клетки плаценты человека

Японские учёные в ходе научной работы смогли вырастить клетки человеческой плаценты. Специалисты собрали у добровольцев образцы стволовых клеток трофобластов и поместили их в естественную среду, однако все клетки погибли. Использование генетического секвенирования показало, что выживание трофобластов зависит от активности определённых белков. Эксперимент увенчался успехом, как только исследователи учли все особенности функционирования клеток.Зачастую дисбаланс клеток плаценты приводит к выкидышу, поэтому работа учёных очень важна для поддержания беременности и защиты от возникновения осложнений. Разработку планируют применить для тестирования новых препаратов, а также для изучения болезней, вызванных нехваткой трофобластов.