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Эмин Агаларов на мотоцикле напомнил фанатам персонажа фильма “Терминатор”
Певец каждый раз балует своих фанатов новыми сюжетами в блоге, а сейчас он решил показать им снимок, позируя перед камерами на мотоцикле. Эмин Агаларов сразу напомнил им персонажа фильма “Терминатор”, получив много лестных комплиментов в свой адрес.

Знаменитость лаконично пригласил всех подписчиков ехать вместе с ним, но люди были поражены прекрасным внешним видом и фигурой звезды, отметив, как любят такой транспорт за скорость и ощущение свободы. Многие лица назвали Эмина Агаларова красавцем и талантливой личностью, которую украшают такие крутые модели мотоцикла.

Эмин Агаларов на мотоцикле напомнил фанатам персонажа фильма “Терминатор”


Пользователи сетей попросили артиста чаще публиковать такие фото, где он смотрится, как герой очередного боевика. Затем они пожелали ему творческих успехов и счастья в личной жизни, так как уже видели сюжет вместе с избранницей исполнителя.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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