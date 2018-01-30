Эмин Агаларов на мотоцикле напомнил фанатам персонажа фильма “Терминатор”
Певец каждый раз балует своих фанатов новыми сюжетами в блоге, а сейчас он решил показать им снимок, позируя перед камерами на мотоцикле. Эмин Агаларов сразу напомнил им персонажа фильма “Терминатор”, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Знаменитость лаконично пригласил всех подписчиков ехать вместе с ним, но люди были поражены прекрасным внешним видом и фигурой звезды, отметив, как любят такой транспорт за скорость и ощущение свободы. Многие лица назвали Эмина Агаларова красавцем и талантливой личностью, которую украшают такие крутые модели мотоцикла.
Пользователи сетей попросили артиста чаще публиковать такие фото, где он смотрится, как герой очередного боевика. Затем они пожелали ему творческих успехов и счастья в личной жизни, так как уже видели сюжет вместе с избранницей исполнителя.
Знаменитость лаконично пригласил всех подписчиков ехать вместе с ним, но люди были поражены прекрасным внешним видом и фигурой звезды, отметив, как любят такой транспорт за скорость и ощущение свободы. Многие лица назвали Эмина Агаларова красавцем и талантливой личностью, которую украшают такие крутые модели мотоцикла.
Пользователи сетей попросили артиста чаще публиковать такие фото, где он смотрится, как герой очередного боевика. Затем они пожелали ему творческих успехов и счастья в личной жизни, так как уже видели сюжет вместе с избранницей исполнителя.