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Александр Малинин назвал чердак самым любимым местом в доме
Поклонники певца были обрадованы, заметив новое фото в Instagram. Александр Малинин назвал чердак самым любимым местом в доме и запечатлел себя на фоне комнаты.

Исполнитель позировал перед камерой в окружении спортивных снарядов и вещей, после чего подписчики сразу отметили, что он имеет прекрасную фигуру. Они назвали помещение настоящим мужским уголком, упомянув о гаражах, где сильный пол тоже любит проводить много времени. Многие люди написали позитивные сообщения в адрес Александра Малинина, похвалив его за уютный вид комнаты, заполненной полезными вещами.

Александр Малинин назвал чердак самым любимым местом в доме


Знаменитость решил опубликовать небольшой ролик, в котором показал, чем он любит заниматься в таком месте. Пользователи сетей поддержали хобби кумира и пожелали ему всегда оставаться позитивной и творческой личностью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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