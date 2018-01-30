Александр Малинин назвал чердак самым любимым местом в доме

Исполнитель позировал перед камерой в окружении спортивных снарядов и вещей, после чего подписчики сразу отметили, что он имеет прекрасную фигуру. Они назвали помещение настоящим мужским уголком, упомянув о гаражах, где сильный пол тоже любит проводить много времени. Многие люди написали позитивные сообщения в адрес Александра Малинина, похвалив его за уютный вид комнаты, заполненной полезными вещами.Знаменитость решил опубликовать небольшой ролик, в котором показал, чем он любит заниматься в таком месте. Пользователи сетей поддержали хобби кумира и пожелали ему всегда оставаться позитивной и творческой личностью.