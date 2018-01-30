СМИ: СМП Банк получит право на часть средств Пенсионного фонда
СМП Банку будет предоставлено часть средств Пенсионного фонда, для строительства жилья военнослужащим. После исчерпания Фонда национального достояния и образования Резервного фонда, Пенсионный фонд является наиболее крупным "хранилищем" накоплений населения - считают аналитики.
По сведениям СМИ, правительство будет использовать накопления Пенсионного фонда для улучшения условий проживания военных. Для этой финансовой операции будет использован СМП Банк, находящийся под санкциями и потому испытывающий трудности с оборотными средствами. Руководители Центробанка, Минобороны, Минтруда, Минфина и Пенсионного фонда согласовали условия предоставления банку не только части средств ПФР, но и финансовые накопления.
СМП Банк полностью соответствует требованиям Центробанка в плане финансовой состоятельности: зарегистрирован в системе депозитного страхования и обладает оборотными средствами в 5 млрд рублей. Ранее это финансовое учреждение получило допсредства от ЦБ для санации поглощенного МОСОБЛБАНКа.
По сведениям СМИ, правительство будет использовать накопления Пенсионного фонда для улучшения условий проживания военных. Для этой финансовой операции будет использован СМП Банк, находящийся под санкциями и потому испытывающий трудности с оборотными средствами. Руководители Центробанка, Минобороны, Минтруда, Минфина и Пенсионного фонда согласовали условия предоставления банку не только части средств ПФР, но и финансовые накопления.
СМП Банк полностью соответствует требованиям Центробанка в плане финансовой состоятельности: зарегистрирован в системе депозитного страхования и обладает оборотными средствами в 5 млрд рублей. Ранее это финансовое учреждение получило допсредства от ЦБ для санации поглощенного МОСОБЛБАНКа.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:20