СМИ: СМП Банк получит право на часть средств Пенсионного фонда

По сведениям СМИ, правительство будет использовать накопления Пенсионного фонда для улучшения условий проживания военных. Для этой финансовой операции будет использован СМП Банк, находящийся под санкциями и потому испытывающий трудности с оборотными средствами. Руководители Центробанка, Минобороны, Минтруда, Минфина и Пенсионного фонда согласовали условия предоставления банку не только части средств ПФР, но и финансовые накопления.СМП Банк полностью соответствует требованиям Центробанка в плане финансовой состоятельности: зарегистрирован в системе депозитного страхования и обладает оборотными средствами в 5 млрд рублей. Ранее это финансовое учреждение получило допсредства от ЦБ для санации поглощенного МОСОБЛБАНКа.