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СМИ: СМП Банк получит право на часть средств Пенсионного фонда
СМП Банку будет предоставлено часть средств Пенсионного фонда, для строительства жилья военнослужащим. После исчерпания Фонда национального достояния и образования Резервного фонда, Пенсионный фонд является наиболее крупным "хранилищем" накоплений населения - считают аналитики.

По сведениям СМИ, правительство будет использовать накопления Пенсионного фонда для улучшения условий проживания военных. Для этой финансовой операции будет использован СМП Банк, находящийся под санкциями и потому испытывающий трудности с оборотными средствами. Руководители Центробанка, Минобороны, Минтруда, Минфина и Пенсионного фонда согласовали условия предоставления банку не только части средств ПФР, но и финансовые накопления.

СМП Банк полностью соответствует требованиям Центробанка в плане финансовой состоятельности: зарегистрирован в системе депозитного страхования и обладает оборотными средствами в 5 млрд рублей. Ранее это финансовое учреждение получило допсредства от ЦБ для санации поглощенного МОСОБЛБАНКа.

СМИ: СМП Банк получит право на часть средств Пенсионного фонда
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:20
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