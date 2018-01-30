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Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за поддержку
Актриса недавно стала мишенью для недоброжелателей, раскритиковавших ее за наряд маленького размера, подчеркнувший все недостатки ее фигуры. Мария Кожевникова в новом посте ответила хейтерам и поблагодарила поклонников за поддержку.

Звезда отметила, что она поняла, что прекрасно выглядит, так что будет худеть для комфорта, чтобы добиться заветных цифр на весах. Подписчики позитивно восприняли такую информацию, хотя некоторые лица упомянули о возрасте, который дает лишний вес. Они не советуют Марии Кожевниковой чрезмерно увлекаться диетами, но нужно сделать формы тела гармоничными, потому что сейчас полные руки выглядят ужасно по сравнению с худощавыми ногами.

Мария Кожевникова поблагодарила поклонников за поддержку


Пользователи сетей шутливо добавили, что артистка не страдает от чувства скромности, хваля себя, а также вспомнили, что раньше она выглядела намного лучше. Однако большинство фанатов поддержали актрису и завалили ее лестными комментариями, призывая не издеваться над своим телом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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