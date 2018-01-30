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СМИ: Анатолий Чубайс считает, что цены на энергоносители не должны зависеть от выборов
Анатолий Чубайс высказал свое мнение о неэффективности российской экономики, которая страдает из-за политической целесообразности, которая заключается в искусственном сдерживании цен перед выборами на электроэнергию для населения. По его словам, кризис будет продолжаться, пока цена не будет среднеевропейской.

Анатолий Чубайс высказал свое мнение, что российская электроэнергетика продолжает бессмысленно сжигать 50–60 млрд м3 газа в год, стремясь задабривать население, в том числе и накануне выборов. По его словам, это убивает энергомашиностроение и электротехническую промышленность, снижает до минимума энергоэффективность, уничтожает обрабатывающий сектор экономики.

Потому, делает вывод руководитель госкомпании «Роснано» - в России должен быть такой же как в Европе уровень цен на газ и электроэнергию. Снижая в 1,5 раза использование газа, уничтожается вся экономика, не создается новое производство - считает топ-менеджер.

СМИ: Анатолий Чубайс считает, что цены на энергоносители не должны зависеть от выборов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:40
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