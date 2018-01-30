СМИ: Анатолий Чубайс считает, что цены на энергоносители не должны зависеть от выборов

Анатолий Чубайс высказал свое мнение, что российская электроэнергетика продолжает бессмысленно сжигать 50–60 млрд м3 газа в год, стремясь задабривать население, в том числе и накануне выборов. По его словам, это убивает энергомашиностроение и электротехническую промышленность, снижает до минимума энергоэффективность, уничтожает обрабатывающий сектор экономики.Потому, делает вывод руководитель госкомпании «Роснано» - в России должен быть такой же как в Европе уровень цен на газ и электроэнергию. Снижая в 1,5 раза использование газа, уничтожается вся экономика, не создается новое производство - считает топ-менеджер.