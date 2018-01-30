Поклонники были удивлены внешним видом избранника наследницы Леонида Агутина и Анжелики Варум

Исполнитель назвал Марка Д’Артаньяном, подчеркнув, что он талантливый музыкант, вот только подписчики недоумевали, как могла Елизавета обратить внимание на брутального кавалера с длинными волосами. Также они заметили, что он выглядит намного старше дочери звезд, после чего посоветовали ему сделать себе другую прическу.Пользователи сетей тоже подвергли будущего зятя артистов критике, сравнив его с цыганом, портящим снимок. Некоторые лица решили защитить своего кумира и вспомнили, что Леонид Агутин тоже долгое время носил шевелюру. Все были восхищены прекрасным образом Анжелики Варум, назвав ее изящной статуэткой, пожелав звездам счастья и творческих успехов.