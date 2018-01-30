В апреле 2018 года на российском рынке появится в продаже седан Genesis G70

В конце 2017 года в базе Роспатента была обнародована информация о новом седане Genesis G70 для России. Согласно данным, автомобиль будет оснащён бензиновым турбомотором различной производительности — 197, 247 и 252 лошадиные силы. Седан комплектуется 8-скоростной автоматической трансмиссией и полноприводной системой.Официальная презентация нового седана Genesis G70 состоялась осенью минувшего года. На домашнем рынке автомобиль поступил в сентябре 2017 года. Седан Genesis G70 является конкурентом для таких автомобилей, как BMW 3 Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class.