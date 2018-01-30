Haval представит на Московский автосалон новую модель для России

Официальный представитель бренда Haval в России Михаил Роткин в интервью с журналистами сообщил, что в настоящее время идут переговоры об участии китайского бренда в Московском автосалоне. Китайская компания Haval намерена принять участие в выставке, несмотря на высокие цены. О том какие именно модели будут представлены на автосалоне, пока не сообщается.В течение 2017 года бренд Haval продемонстрировал в Китае несколько новых автомобилей, в их числе Haval H6, Haval H4 и Haval M4.Эксперты считают, что китайский бренд привезёт в Россию как минимум одну свою новую модель. Ожидается, что на стендах Московского автосалона появятся перечисленные новинки бренда.