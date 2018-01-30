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Haval представит на Московский автосалон новую модель для России
Китайский бренд Haval представит в этом году на Московский автосалон новую модель для российского рынка. Автомобильная выставка пройдёт в Москве в августе нынешнего года.

Haval представит на Московский автосалон новую модель для России


Официальный представитель бренда Haval в России Михаил Роткин в интервью с журналистами сообщил, что в настоящее время идут переговоры об участии китайского бренда в Московском автосалоне. Китайская компания Haval намерена принять участие в выставке, несмотря на высокие цены. О том какие именно модели будут представлены на автосалоне, пока не сообщается.

В течение 2017 года бренд Haval продемонстрировал в Китае несколько новых автомобилей, в их числе Haval H6, Haval H4 и Haval M4.Эксперты считают, что китайский бренд привезёт в Россию как минимум одну свою новую модель. Ожидается, что на стендах Московского автосалона появятся перечисленные новинки бренда.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:50
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