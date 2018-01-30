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В России подорожали седаны и хэтчбэки Ford Fiesta
Компания Ford в январе 2018 года на российском рынке подняла стоимость хэтчбеков и седанов Fiesta на 1,8-2,3 процента. Стоимость на эти модели в среднем увеличилась на 16-17 тысяч рублей.

В России подорожали седаны и хэтчбэки Ford Fiesta


Как сообщили аналитики «АВТСТАТа», самый бюджетный вариант американского седана Ford Fiesta после наценки будет предложен за 699 000 рублей. При этом стоимость модификации Trend с 105-сильным агрегатом и механической коробкой передач составит 795 000 рублей, а с «автоматом» эта же модель обойдётся в 855 000 рублей. Цена «топовой» версии седана составит 980 000 рублей.

Хэтчбек Ford Fiesta, оснащённый агрегатом производительностью 105 «лошадей» и механической трансмиссией, обойдётся россиянам в 785 000 рублей, а стоимость модификации с «автоматом» составит 845 000 рублей.

Также стоит отметить, что компания Ford Sollers предлагает россиянам при покупке легковых автомобилей бренда Ford 2017 модельного года воспользоваться специальными программами.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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