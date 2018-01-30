В России подорожали седаны и хэтчбэки Ford Fiesta
Компания Ford в январе 2018 года на российском рынке подняла стоимость хэтчбеков и седанов Fiesta на 1,8-2,3 процента. Стоимость на эти модели в среднем увеличилась на 16-17 тысяч рублей.
Как сообщили аналитики «АВТСТАТа», самый бюджетный вариант американского седана Ford Fiesta после наценки будет предложен за 699 000 рублей. При этом стоимость модификации Trend с 105-сильным агрегатом и механической коробкой передач составит 795 000 рублей, а с «автоматом» эта же модель обойдётся в 855 000 рублей. Цена «топовой» версии седана составит 980 000 рублей.
Хэтчбек Ford Fiesta, оснащённый агрегатом производительностью 105 «лошадей» и механической трансмиссией, обойдётся россиянам в 785 000 рублей, а стоимость модификации с «автоматом» составит 845 000 рублей.
Также стоит отметить, что компания Ford Sollers предлагает россиянам при покупке легковых автомобилей бренда Ford 2017 модельного года воспользоваться специальными программами.
Как сообщили аналитики «АВТСТАТа», самый бюджетный вариант американского седана Ford Fiesta после наценки будет предложен за 699 000 рублей. При этом стоимость модификации Trend с 105-сильным агрегатом и механической коробкой передач составит 795 000 рублей, а с «автоматом» эта же модель обойдётся в 855 000 рублей. Цена «топовой» версии седана составит 980 000 рублей.
Хэтчбек Ford Fiesta, оснащённый агрегатом производительностью 105 «лошадей» и механической трансмиссией, обойдётся россиянам в 785 000 рублей, а стоимость модификации с «автоматом» составит 845 000 рублей.
Также стоит отметить, что компания Ford Sollers предлагает россиянам при покупке легковых автомобилей бренда Ford 2017 модельного года воспользоваться специальными программами.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:00