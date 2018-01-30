В Россию в 2018 году Toyota привезёт новые автомобили Camry и C-HR

В частности, о появлении на российском рынке небольшого внедорожника Toyota C-HR говорили ещё в начале 2017 года. В Россию данная модель автомобиля приедет с силовыми агрегатами ёмкостью 1,2 и 2,0 литра мощностью 115 и 148 «лошадей». Внедорожник комплектуется системой полного привода.Минивэн Toyota Alphard дебютировал в конце минувшего года, он оснащён 6-цилиндровым двигателем и агрессивным дизайном. Бизнес-седан Toyota Camry будет предложен россиянам с несколькими силовыми агрегатами различной производительности, а внешний дизайн у автомобиля будет такой же, как у американской модификации.Внедорожник Toyota Fortuner россиянам предложат с бензиновым агрегатом объёмом 2,7 литра производительностью 163 лошадиные силы. В настоящее время данная модель автомобиля в России доступна только с дизельным мотором.